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Назим Садыхов назвал азербайджанских бойцов, способных пробиться в UFC

MMA
Новости
7 Мая 2025 21:30
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Назим Садыхов назвал азербайджанских бойцов, способных пробиться в UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Назим Садыхов заявил, что у ряда его соотечественников есть потенциал для выступлений в UFC, сообщает İdman.biz.

По его словам, уже сейчас готов выйти в октагон престижного американского промоушена Асәф Чопуров, а Тариел Аббасов, Мехтиали Османлы и Али Гулиев смогут присоединиться к промоушену в будущем, как только будут полностью готовы: «Им нужно немного времени», — отметил Садыхов.

31-летний спортсмен также рассказал о своей подготовке к турниру UFC Fight Night, который пройдёт 21 июня в Баку. Он отметил, что предпочитает доказывать свою готовность действиями:

«Каждый боец может по-разному оценивать свою готовность. А я просто показываю свою работу. Вы всё увидите 21 июня».

Садыхов подчеркнул, что не планирует смену весовой категории: «Я полностью готов выступать в этом весе и хочу драться с сильнейшими бойцами в данной категории».

Напомним, что соперником Назима Садыхова на турнире в Баку станет бразилец Николас Мотта.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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