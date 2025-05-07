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Назим Садыхов рассказал, что скажет после возможной победы на UFC в Баку - ВИДЕО

MMA
Новости
7 Мая 2025 20:59
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Назим Садыхов рассказал, что скажет после возможной победы на UFC в Баку - ВИДЕО

Азербайджанский боец ММА Назим Садыхов признался, какие слова он хотел бы произнести в случае победы на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как передаёт İdman.biz, об этом Садыхов заявил в ходе пресс-конференции для представителей азербайджанских СМИ.

Садыхов отметил, что в случае триумфа собирается обратиться к местной публике со словами: «Да здравствует Азербайджан!» и «Слава Азербайджану!».

По его словам, он искренне хочет произнести эти фразы на глазах у своих болельщиков.

Напомним, что турнир UFC Fight Night пройдёт 21 июня в столице Азербайджана. В рамках шоу Садыхов встретится с бразильцем Николасом Моттой.

İdman.biz

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