Назим Садыхов: "Всегда мечтал связать UFC с Азербайджаном"

Азербайджанский боец Назим Садыхов признался, что всегда мечтал связать UFC с Азербайджаном.

Как передаёт İdman.biz, об этом Садыхов заявил в ходе пресс-конференции для представителей азербайджанских СМИ.

«Всегда мечтал связать UFC с Азербайджаном и провести бой на родине», — сказал Садыхов.

Боец отметил, что хорошо знает своего соперника — бразильца Николаса Мотту.

«Я хорошо знаю своего соперника Николаса Мотту, так как на протяжении 7–8 лет он выступал в Нью-Джерси, в той же организации, в которой и я. Он там набирал свой профессиональный рекорд, чтобы попасть в UFC.

Так что соперник крепкий, он хороший ударник. Сейчас он готовится в Таиланде, а раньше тренировался в Лас-Вегасе. В Таиланде он находится уже последние 3–4 месяца», — добавил Садыхов.

Айтадж Сахяд

İdman.biz