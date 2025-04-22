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Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

MMA
Новости
22 Апреля 2025 15:26
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Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Азербайджанский легковес Назим Садыхов вернётся в октагон 21 июня на турнире UFC в Баку.

Как сообщает İdman.biz, соперником «Чёрного волка» станет бразилец Николас Мотта.

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира.

30-летний Назим Садыхов идёт без поражений в организации, где провёл уже четыре поединка, досрочно расправившись с Эваном Элдером, Терренсом МакКинни, Исмаэлем Бонфимом, и сведя вничью бой с россиянином Вячеславом Борщёвым.

32-летний Николас Мотта одержал две победы подряд, финишировав техническим нокаутом Тома Нолана и выиграв единогласным решением у Махешате Хайсаера.

Главным событием дебютного азербайджанского мероприятия UFC станет бой между топовыми американскими полутяжеловесами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

İdman.biz

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