Россиянка из UFC хочет подраться в Баку

Российская девушка-боец UFC Яна Сантос (Куницкая) заявила о готовности заменить любую из участниц женских боёв на турнире UFC, который пройдёт 21 июня в Баку.

Как сообщает İdman.biz, после победы единогласным решением судей над американкой Мишей Тейт на турнире в Айове Сантос назвала возможные сроки следующего поединка:

«Честно говоря, я бы подралась, если не в России, то хотя бы в Азербайджане. Там есть два женских боя в моей весовой категории. Если кто-то слетит — я с радостью её заменю», — цитирует слова спортсменки Sport24.

В ММА Яна Сантос провела 24 поединка и одержала 16 побед.

İdman.biz