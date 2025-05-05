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Вугар Карамов заявил, что скоро может побороться за чемпионский пояс Rizin

MMA
Новости
5 Мая 2025 23:00
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Вугар Карамов заявил, что скоро может побороться за чемпионский пояс Rizin

Азербайджанский боец смешанных единоборств и представитель спортивного клуба «Габала» Вугар Карамов примет участие в турнире Rizin, который состоится 14 июня в Японии.

Как передаёт İdman.biz, соперником Карамова станет японский боец Сюя Кимура. Ожидается, что поединок пройдёт по правилам MMA в весовой категории до 66 кг.

Сообщается, что в случае победы Карамов может получить право на титульный бой. Однако если вопрос с чемпионским поединком будет отложен, спортсмен рассматривает возможность перехода в другой бойцовский промоушен.

На данный момент Вугар Карамов одержал шесть побед в восьми боях в рамках организации Rizin. В общей сложности на его счету 20 побед в 25 поединках.

İdman.biz

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