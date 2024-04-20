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На турнире MMA в Москве произошла массовая драка, толпа избила армянского бойца - ВИДЕО

MMA
Новости
20 Апреля 2024 10:49
На турнире MMA в Москве произошла массовая драка, толпа избила армянского бойца - ВИДЕО

Массовая драка произошла на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Hardcore. Толпа избила армянского бойца Аркадия Осипяна, иранский спортсмен Али Хейбати ударил ногой ринг-герл. İdman.biz передает, что промоушен сообщил, что в здание ворвались неизвестные, ведется следствие. Иранец будет оштрафован и отстранен от участия в соревнованиях, как и участники массовой драки.

Бой между Аркадием Осипяном и Али Хейбати был главным поединком вечера. После него в зале началась массовая драка. Фото и видео драки опубликованы в Telegram-канале промоушена. Hardcore пообещал дисквалифицировать всех участников массовых драк и отстранить их от выступлений. «В данный момент нами ведется выявление всех имен и виновников, принявших участие в данных актах неспортивного поведения», - говорится в сообщении.

Промоушен сообщил, что неустановленные лица прорвали охрану и избили нескольких человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны. Они получили травмы различной степени тяжести. Юридическая служба готовит заявления и сотрудничает с правоохранительными органами. Как утверждается, ведутся следственные действия.

Принято решение отстранить от участия в соревнованиях Наби Набиева. По данным лиги, он организовал массовую драку и избил ногами лежащего на полу Аркадия Осипяна.

Хейбати объяснил, что пнул ринг-герл, так как был недоволен ее откровенной одеждой. Позднее он принес извинение за свой поступок. Однако промоушен решил оштрафовать иранского бойца на его гонорар, вся сумма будет передана ринг-герл. Сам Хейбати будет пожизненно отстранен от соревнований.

İdman.biz

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