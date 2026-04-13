Казахстанский боец ММА: "Взять вторую жену - это огромная ответственность, а не развлечение"

13 Апреля 2026 10:13
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жалгас Жумагулов поделился подробностями своей семейной жизни и высказал отношение к многоженству. Спортсмен, у которого на данный момент две супруги и семеро детей, подчеркнул, что в его доме выстроена четкая и гармоничная система отношений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Жумагулов отметил, что близкие адаптировались к его профессиональному графику.

"У меня в этом вопросе все в порядке. На учебно-тренировочные сборы я обычно беру с собой одну из жен. Порядок в доме определяю я сам", - заявил боец.

Несмотря на наличие двух жен, Жумагулов сообщил, что не спешит вступать в брак в третий раз, вопреки своим прежним высказываниям. Он подверг критике тех, кто относится к браку легкомысленно:

"Многие думают, что жениться легко. Но это не так. Некоторые женятся, а потом бросают женщин с детьми - это неправильно. Если берешь вторую жену, ты обязан уделять обеим равное внимание, обеспечивать одинаковые условия и никого не обижать".

Жумагулов также выделил особую роль своей первой супруги, отметив, что семейная гармония во многом является ее заслугой. Напомним, что экс-боец UFC Жумагулов открыто пропагандирует традиционные ценности своего региона, призывая мужчин к ответственности за свои семьи.

