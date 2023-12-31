Уиттакер назвал лучшего бойца MMA 2023 года

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер ответил на вопрос, кто, по его мнению, является лучшим бойцом в 2023 году. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", таковым он считает обладателя титула UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейру.

«Алекс Перейра - лучший боец 2023 года. Он многого добился за такое небольшое количество боёв. Он был гигантом в среднем весе, поэтому перешёл в полутяжёлый и там тоже выполнил свою работу. Провёл хороший бой с Яном Блаховичем и завоевал корону. Не знаю, на мой взгляд, нужно выбрать этого парня», - приводит слова Уиттакера Bj Penn.

Напомним, Алекс Перейра свой последний поединок провёл против Иржи Прохазки в ноябре 2023 года на турнире UFC 295. Тогда бразильский боец одержал победу техническим нокаутом и стал новым чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе. Отметим, что в 2023 году у Перейры две победы в трёх проведённых боях.

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