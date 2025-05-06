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Рафаэль Физиев: "Сражаться в родной стране - ответственность"

MMA
Новости
6 Мая 2025 17:25
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Рафаэль Физиев: "Сражаться в родной стране - ответственность"

Сражаться в родной стране - ответственность.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом заявил азербайджанский боец ​​смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Физиев, говоря о турнире Ultimate Fighting Championship (UFC), который пройдет в Баку.

32-летний спортсмен, присоединившийся к онлайн-сессии, выразил свою радость по поводу перспективы проведения боя в Баку:

«Моя подготовка продолжается. Я только что закончил тяжелую тренировку. Я буду на 100 процентов готов к турниру в Баку. Уверяю вас, это будет очень интересный бой. Мой соперник очень силен. Но это меня не останавливает. Я не обращаю внимания на его высокий рост. Я его проэкзаменую. Для меня большая честь сражаться на родине. Это уже происходит».

Он также рассказал о других азербайджанских бойцах ММА:

«Я слышал, что Тофик Мусаев также будет выступать в UFC. Но это пока не официально. UFC должен подписать контракты с 2-3 азербайджанскими спортсменами до турнира в Баку, чтобы им тоже дать шанс».

Физиев, рассказывая о своей цели на соревновании, отметил, что будет стремиться к победе на турнире.

Спортсмен заявил, что не чувствует никакого давления из-за того, что будет биться в Баку:

«Независимо от того, в какой стране я буду драться, домашняя публика всегда за мной следит. Я потерпел три поражения подряд. Мне определенно нужно победить, чтобы не вылететь из гонки за титул. В связи с этим есть небольшое давление. Но, по крайней мере, я уверен, что мой бой будет интересным».

Он также подчеркнул, что если не произойдет ничего экстраординарного, Назим Садыхов победит на турнире UFC в Баку.

Физиев отметил, что Назим Садыхов является бойцом высокого уровня.

Отметим, что UFC Fight Night состоится 21 июня в Baku Crystal Hall. Рафаэль Физиев встретится с Игнасио Бахамондесом из Чили. Назим Садыхов встретится с Николасом Моттой (Бразилия).

İdman.biz

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