Экс-боец UFC: "Билеты на турнир в Баку я уже купил"

Экс-боец UFC Мухаммад Мокаев рассказал о возможности приехать в Баку на турнир UFC, который состоится 21 июня.

Как передает İdman.biz, спортсмен, имеющий гражданство России и Великобритании, признался, что уже приобрел билет на предстоящее мероприятие.

«Я видел, что там будет драться Тагир Уланбеков. У меня будет бой 14 июня в Дубае, главный бой вечера. Это будет организация 971, бой на 23-тысячной арене. Для моей карьеры это хорошо. Но билеты на турнир UFC в Баку я уже купил. Я буду рядом. Если надо будет залететь - я на старте», - приводит слова Мокаева Sport24.

Ранее Мокаев победил казахстанца Болата Заманбекова на турнире Karate Kombat 54 в Дубае (ОАЭ).

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