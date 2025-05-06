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Экс-чемпион UFC и Нурмагомедов могли провести бой в Баку

MMA
Новости
6 Мая 2025 20:17
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Экс-чемпион UFC и Нурмагомедов могли провести бой в Баку

Бывший чемпион UFC Пётр Ян и Умар Нурмагомедов могли подраться этим летом в Баку.

Как передает İdman.biz, такой вариант рассматривался командой Яна, однако реализация сорвалась — Умар продолжает восстанавливаться после травмы и будет готов вернуться в октагон не раньше октября.

«Мы пытались получить бой в Азербайджане с Умаром, но у него травма, и он не может драться ни в июне, ни в июле. Он будет готов только в октябре. Я не могу ждать до октября. В октябре будет уже год, как я не дрался», — рассказал Ян в интервью Submission Radio.

İdman.biz

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