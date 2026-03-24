Боец ММА получит 10 млн долларов за бой у Джейка Пола

24 Марта 2026 01:48
Боец ММА получит 10 млн долларов за бой у Джейка Пола

Боец ММА Нейт Диас получит более 10 миллионов долларов за поединок в лиге Most Valuable Promotions.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на данные подкаста Джо Рогана, американец заработает эту сумму за бой против Майка Перри.

"Я слышал, что Нейт Диас получит больше десяти миллионов долларов. Думаю, он мог бы заработать столько же за бой с Конором, если бы вернулся в октагон", - отметил Роган.

Ранее глава UFC Дана Уайт подтвердил, что Диас вел переговоры о возвращении в организацию, однако принял более выгодное предложение от лиги Джейка Пола.

Первый турнир Most Valuable Promotions по ММА пройдет 16 мая в Лос-Анджелесе. Главным событием вечера станет бой между Рондой Роузи и Джиной Карано.

