5 бойцов UFC, ставших открытиями в 2023 году - ВИДЕО - ФОТО

Эти бойцы UFC удивили весь мир своими яркими выступлениями в 2023 году



İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

Стрикленд, Грин и другие громко заявили о себе в текущем году



1. Алекса Грассо

В начале 2023 года Алекса Грассо закрепилась в первой пятерке рейтинга в женском наилегчайшем дивизионе. Мексиканка плавно подходила к статусу претендента на титул и получила желаемый поединок 4 марта.

Однако на фоне многолетней доминирующей чемпионки Валентины Шевченко Алекса смотрелась большим андердогом. Эксперты и болельщики считали, что мексиканка станет очередной легкой мишенью для «Пули».

Тем не менее, Грассо удалось сделать невозможное. Она единственная из всех предыдущих претендентов, у кого получилось перебить Шевченко на руках. «Пуля» просто не успевала реагировать на молниеносные удары и от безысходности шла в борьбу.

В четвертом раунде Шевченко при попытке очередного тейкдауна угодила в ловушку Грассо. Мексиканка провела удачную гильотину и сенсационно стала чемпионкой. После такого исхода в UFC решили организовать незамедлительный реванш.

Но и в ответной встрече Алекса не давала повода усомниться в своих кондициях. Поединок был максимально конкурентным, а в концовке Грассо едва не финишировала Шевченко.

По итогам пятираундового противостояния судьи зафиксировали ничью. Алексе удалось сохранить титул чемпионки и возглавить Р4Р рейтинг среди женщин.

2. Диего Лопес

Бразильский полулегковес дебютировал в самом сильном промоушене планеты 5 июня этого года. Лопес на коротком уведомлении согласился выйти вместо травмированного Брайса Митчелла в поединке с Мовсаром Евлоевым.

Непобежденному россиянину, занимавшего 11-е место в ростере полулегковесов, пророчили легкую победу. Однако дебютант дал Мовсару самый трудный бой в его карьере.

Больше всего удивило то, что Лопес не стеснялся идти в борьбу с таким высококлассным грэпплером. Бразилец здорово контратаковал, находясь лежа на спине, и 2 раза за поединок имел отличную возможность выиграть сабмишном.

Несмотря на то, что Лопес уступил россиянину единогласным решением, он оставил себе очень хорошее впечатление. Двух последующих соперников вне рейтинга Диего прошел очень легко.

В сентябре он менее, чем за 2 минуты, расправился в партере с Гэвином Такером. А на ноябрьском номерном карде бразилец также быстро в первом раунде нокаутировал Пэта Сабатини.

В такой форме Лопес может навязать серьезное сопротивление любому бойцу из топ-15, и совсем скоро он должен туда попасть.

3. Витор Петрино

Дебют Петрино в UFC состоялся немного раньше, чем у его соотечественника Лопеса. В марте Витор провел свой первый поединок против Антона Туракаля, которого победил единогласным решением.

Спустя 4 месяца, на пути бразильского полутяжеловеса оказался Марцин Прачнио. Для поляка этот бой стал настоящим испытанием. Он проигрывал новичку лиги абсолютно во всех аспектах.

Петрино гораздо сильнее и точнее бил в стойке, а также казался намного разнообразнее Прачнио в партере. Своим прессингом бразилец изрядно измотал соперника и финишировал его удушающим приемом в концовке третьего раунда.

В начале ноября Петрино встретился в клетке с представителем Литвы Бодестасом Букаускасом. Его Бразилец финишировал еще быстрее — нокаутировал в начале второго раунда.

Витор выиграл 3 стартовых поединка в UFC и теперь является потенциальным кандидатом на попадание в топ-15 полутяжелого дивизиона.

4. Бобби Грин

Американский ветеран никогда не отличался стабильностью, но прошедшие 12 месяцев для него можно назвать удачными. В апреле «Кинг» вышел в октагон против Джареда Гордона и доминировал над ним абсолютно на всех этажах.

Бобби был близок к досрочной победе, но обидное столкновение головами в концовке первого раунда стало весомой причиной для судей признать бой несостоявшимся.

На UFC 291 Грин вышел в октагон против бывшего временного чемпиона в легком весе Тони Фергюсона. Бобби разносил именитого «Эль-Кукуя» на протяжении большей части встречи, а на последних секундах третьего раунда заставил его сдаться после удачной гильотины.

Брать долгий перерыв Грин точно не собирался и уже в октябре он вновь вышел в клетку на коротком уведомлении против десятого номера рейтинга Гранта Доусона.

Молодой американец должен был драться с Ренато Мойкано, но тот выбыл из-за травмы. К поединку с «Кингом» Доусон подошел на беспроигрышной серии из девяти боев (8 побед и одна ничья) без единого поражения в UFC.

Едва ли кто-то мог поверить в успех нестабильного ветерана против восходящей звезды дивизиона с великолепной статистикой. Однако Бобби потребовалось всего лишь 33 секунды, чтобы потушить хайп вокруг Доусона.

Мощный джеб от «Кинга» отправил восходящую звезду в глубокий нокаут. После той встречи Грант покинул рейтинг, а Бобби сенсационно поднялся на 12-ю позицию.

Последний свой поединок 2 декабря 37-летний ветеран проиграл досрочно Джэлину Тернеру. Однако за победу над десятым номером рейтинга Доусоном Грин однозначно заслужил статус одного из главных открытий в этом году.

5. Шон Стрикленд

После спорного поражения от Джареда Каннонира в декабре прошлого года Стрикленд был очень далек от титульного поединка. Американцу больше ничего не оставалось, как рисковать и выходить на последующие бои на коротком уведомлении.

14 января Шон согласился на поединок с 11-м номером ростера Нассурдином Имавовым. Француз был очень уверен в себе, но ударную мощь Стрикленда он явно недооценил.

Если в 1-2 раундах Нассурдин выглядел конкурентным, то вот в последующих отрезках сильно сдал физически и буквально выживал под градом ударов своего оппонента. Стрикленд методично разбивал Имавова, доведя бой до победы единогласным решением.

Американец отыгрался за поражение от Каннонира, но этого ему было мало. Он решил рискнуть еще раз, выйдя 1 июля в клетку против вчерашнего дебютанта Абусупьяна Магомедова.

Шон дал поработать новичку первым номером в стартовом раунде, а после перерыва отправил его в нокаут. Стрикленд поднялся на пятую строчку в рейтинге среднего дивизиона и получил статус претендента на пояс.

На UFC 293 Шон встретился с доминирующим чемпионом Исраэлем Адесаньей. За долгие годы выступлений новозеландец зарекомендовал за собой репутацию лучшего ударника дивизиона.

Однако уже в первом раунде Адесанья пропустил мощный хук и едва не побывал в нокауте. Перехватить инициативу в поединке у Исраэля не получилось - уж слишком хорош был Стрикленд в тот вечер.

Постоянное давление, отличное кардио и быстрые руки принесли Шону сенсационную победу единогласным решением. Стрикленд стал новым чемпионом UFC, совершив едва ли не самый громкий апсет в истории среднего дивизиона.

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