Чендлер - о бое с Макгрегором: Величайший камбэк в истории ММА пройдёт через меня

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгкой весовой категории (до 70,3 кг) промоушена UFC, высказался о предстоящем поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", ожидается, что он пройдёт в следующем году.

«Очевидно, что UFC 300 будет сценарием мечты. Вот когда и где я хотел бы драться. Чендлер против Конора. У меня сейчас нет ни даты, ни места, ни номера турнира, но это определённо произойдёт в следующем году. Я собираюсь наслаждаться каникулами и оставаться в форме, а затем в январе возобновить тренировочный лагерь и тренироваться до тех пор, пока не состоится этот бой. Величайший камбэк в истории смешанных единоборств пройдёт через одного человека - его зовут Майкл Чендлер», - сказал Чендлер на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

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