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Эдуард Мамедов: “Призерам Евро предстоит подтвердить свое мастерство на чемпионате страны” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Кикбоксинг
Новости
18 Июня 2026 15:11
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Эдуард Мамедов: “Призерам Евро предстоит подтвердить свое мастерство на чемпионате страны” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Стартовавший сегодня в Гяндже 30-й чемпионат Азербайджана по кикбоксингу среди кадетов, подростков и молодежи станет показателем уровня подготовки спортсменов. По его итогам будет сформирован состав национальный команды, которая выступит на чемпионате мира в Италии.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Эдуард Мамедов.

“От чемпионата Азербайджана ожидаем высоких результатов. Именно по уровню техники, тактики и общей подготовки станет понятно, кто войдет в состав сборной и представит страну на чемпионате мира. После этого нас ждет около трех месяцев учебно-тренировочных сборов, которые помогут спортсменам максимально качественно подготовиться к мировому первенству”, – отметил он.

Мамедов напомнил, что такие крупные соревнования, как чемпионаты Европы и мира по кикбоксингу, проводятся раз в два года. Поэтому спортсменам, ставшим призерами ЧЕ в прошлом году, на национальном первенстве предстоит подтвердить свое мастерство и продемонстрировать, что они по-прежнему находятся в отличной форме.

“Помимо обязанностей вице-президента федерации, я также занимаюсь тренерской деятельностью. Вместе с моим помощником, заслуженным тренером Азербайджана Аязом Мехдиевым, мы подготовили сильную команду к этим соревнованиям. Желаю всем удачи. Пусть победит сильнейший и затем достойно представит страну на международной арене”, – добавил он.

Эдуард Мамедов также подчеркнул, что под руководством почетного президента Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиля Алиева и президента организации Орхана Алиева этот вид спорта в стране стремительно развивается.

“Ярким подтверждением этому стали 32 медали, завоеванные нашими спортсменами на недавнем Кубке мира. Это большое достижение и результат огромной работы тренеров и самих кикбоксеров”, – заключил вице-президент.

Лейла Эминова
İdman.Biz
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