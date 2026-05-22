Азербайджанские кикбоксеры завоевали 32 медали на Кубке мира - ФОТО

22 Мая 2026 18:38
Сборная Азербайджана по кикбоксингу успешно выступила на Кубке мира, который прошел в турецкой Анталье.

Как сообщает İdman.Biz, на соревновании среди всех возрастных групп азербайджанская команда была представлена 44 спортсменами. В турнире приняли участие 2353 кикбоксера из 43 стран мира.

По итогам соревнований сборная Азербайджана завоевала 32 медали - девять золотых, десять серебряных и 13 бронзовых.

Особенно отличился Фуад Зейналов, который в весовой категории до 94 кг выиграл сразу две золотые медали. Азербайджанский спортсмен стал победителем в версиях Kick Light и Light Contact.

Золотые медали также завоевали Сабир Мирзоев (Kick Light, 52 кг), Гасан Мамедов (Low Kick, 42 кг), Айлин Гусейнзаде (Low Kick, 44 кг), Мубариз Самедов (Kick Light, 69+ кг), Самир Алиев (Low Kick, 51 кг), Угур Алиев (K1, 71 кг), Али Джаббарзаде (Low Kick, 60 кг) и Мухаммед Иманов (Low Kick"=, 60 кг).

Кроме того, Фуад Зейналов был удостоен индивидуальной награды Best Master. Приз азербайджанскому спортсмену вручил президент Федерации кикбоксинга Турции и вице-президент Всемирной федерации кикбоксинга Салим Кайыджы.

İdman.Biz
