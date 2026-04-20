Раджабзаде выйдет на ринг Гран-при GLORY в Роттердаме

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде примет участие в Гран-при организации GLORY, который пройдет в Роттердаме.

Как сообщает İdman.Biz, турнир состоится 13 июня. В весовой категории до 95 кг помимо представителя Азербайджана выступят еще семь бойцов, однако соперник Раджабзаде на первом этапе пока не объявлен.

Ранее спортсмен был вынужден отказаться от участия в титульном поединке GLORY, запланированном на 25 апреля. По словам бойца, он получил травму в ходе тренировочного процесса - у него диагностирован разрыв мышцы ноги.

Раджабзаде должен был провести бой за чемпионский пояс против голландца Донована Виссе.