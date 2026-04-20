Раджабзаде выйдет на ринг Гран-при GLORY в Роттердаме

20 Апреля 2026 19:30
Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде примет участие в Гран-при организации GLORY, который пройдет в Роттердаме.

Как сообщает İdman.Biz, турнир состоится 13 июня. В весовой категории до 95 кг помимо представителя Азербайджана выступят еще семь бойцов, однако соперник Раджабзаде на первом этапе пока не объявлен.

Ранее спортсмен был вынужден отказаться от участия в титульном поединке GLORY, запланированном на 25 апреля. По словам бойца, он получил травму в ходе тренировочного процесса - у него диагностирован разрыв мышцы ноги.

Раджабзаде должен был провести бой за чемпионский пояс против голландца Донована Виссе.

Новости по теме

Азербайджан представят три кикбоксера на Кубке мира в Бангкоке
7 Апреля 17:46
Кикбоксинг

Азербайджан представят три кикбоксера на Кубке мира в Бангкоке

Зохраб Азимов, Эльвин Мамедов и Гашам Мамедов выступят в Таиланде
В Баку пройдет турнир по кикбоксингу в честь Гейдара Алиева
4 Апреля 13:05
Кикбоксинг

В Баку пройдет турнир по кикбоксингу в честь Гейдара Алиева

В соревновании примут участие около 400 спортсменов

Бахрам Раджабзаде снялся с боя за титул Glory
28 Марта 10:53
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде снялся с боя за титул Glory

Азербайджанский кикбоксер перенесет операцию после разрыва мышцы

Адиль Алиев назначен в Международный комитет развития WAKO
26 Марта 17:04
Кикбоксинг

Адиль Алиев назначен в Международный комитет развития WAKO

Почетный президент Федерации кикбоксинга Азербайджана получил международное назначение

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки