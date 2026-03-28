Бахрам Раджабзаде снялся с боя за титул Glory

Азербайджанский кикбоксер Бахрам Раджабзаде не сможет принять участие в титульном поединке организации Glory, запланированном на апрель.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление спортсмена в социальных сетях, боец получил травму в ходе тренировочного процесса.

Раджабзаде сообщил, что у него диагностирован разрыв мышцы ноги. В ближайшие дни ему предстоит хирургическое вмешательство, после чего начнется период восстановления.

Изначально поединок с участием азербайджанского спортсмена был назначен на 25 апреля. Соперником Раджабзаде должен был стать голландский кикбоксер Донован Виссе. Бой проходил бы в рамках турнира за чемпионский пояс организации Glory.