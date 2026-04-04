В Баку пройдет турнир по кикбоксингу в честь Гейдара Алиева

В Баку сегодня состоится турнир по кикбоксингу.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет при поддержке Федерации кикбоксинга Азербайджана и организации Спортивного клуба специального назначения и будет посвящено 103-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева.

В турнире выступят спортсмены в возрастных категориях кадетов, юниоров, молодежи и взрослых. Всего участие примут 44 команды - 34 из Баку и 10 из регионов. Ожидается, что на ринг выйдут около 400 спортсменов.

Церемония открытия пройдет в 14:00 в Спортивно-олимпийском центре "Серхедчи".

Соревнование завершится 5 апреля.