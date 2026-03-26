26 Марта 2026
RU

Адиль Алиев назначен в Международный комитет развития WAKO

Кикбоксинг
Новости
26 Марта 2026 17:04
7
Адиль Алиев назначен в Международный комитет развития WAKO

Почетный президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев назначен членом Международного комитета развития Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию кикбоксинга Азербайджана, данное назначение рассматривается как международное признание вклада Алиева в развитие кикбоксинга в Азербайджане и регионе.

WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) — одна из ведущих мировых организаций, объединяющая национальные федерации кикбоксинга и координирующая проведение международных соревнований. Ассоциация признана Международным олимпийским комитетом и способствует включению кикбоксинга в программу крупных мультиспортивных форумов.

Международный комитет развития WAKO занимается вопросами глобального распространения кикбоксинга, укреплением межстранового сотрудничества и организацией международных мероприятий. В состав комитета входят эксперты из разных регионов мира, обладающие опытом продвижения единоборств на национальном и международном уровнях.

Адиль Алиев много лет возглавляет Федерацию кикбоксинга Азербайджана и внес значительный вклад в популяризацию этого вида спорта в стране. Под его руководством азербайджанские кикбоксеры регулярно завоевывают медали на чемпионатах Европы и мира, а страна принимает международные турниры высокого уровня.

Назначение Алиева в структуру WAKO открывает новые возможности для интеграции азербайджанского кикбоксинга в глобальные процессы развития дисциплины, обмена методиками подготовки спортсменов и расширения участия национальных сборных в престижных международных стартах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ
3 Марта 00:14
Кикбоксинг

Оправдан вице-президент Федерации кикбоксинга Азербайджана, обвинявшийся в покушении на убийство - ЭКСКЛЮЗИВ

Трое обвиняемых по делу о нападении на Араза Мусаева могут вернуться в Азербайджан
Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Известный азербайджанский кикбоксер возобновил карьеру - ВИДЕО
6 Февраля 19:58
Кикбоксинг

Известный азербайджанский кикбоксер возобновил карьеру - ВИДЕО

Спортсмен выступит на турнире Glory 108 после ранее объявленного завершения выступлений

Азербайджанский боец в Таиланде: "У нас нет финансовой поддержки"- ИНТЕРВЬЮ + ФОТО
14 Января 17:58
Кикбоксинг

Азербайджанский боец в Таиланде: "У нас нет финансовой поддержки"- ИНТЕРВЬЮ + ФОТО

Нихад Тагизаде оценил условия подготовки, бои и назвал главную цель карьеры
Эдуард Мамедов: "Никак не мог заснуть от радости" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
26 Декабря 2025 17:00
Кикбоксинг

Эдуард Мамедов: "Никак не мог заснуть от радости" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вице-президент ФКА поделился своими эмоциями по поводу вручения ему медали "Терегги"
Бахрам Раджабзаде возвращается в Glory
22 Декабря 2025 17:03
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде возвращается в Glory

Кикбоксер выступит на турнире Glory 105 после заявления о завершении карьеры

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом
25 Марта 08:12
Мировой футбол

Защитник "Ман Сити" Абдукодир Хусанов впервые стал отцом - ВИДЕО

Сына назвали Давидом
Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии
23 Марта 20:14
Таэквондо

Шесть азербайджанских таэквондистов завоевали медали в Бельгии - ФОТО

Успешное выступление на турнире Belgian Open

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО
24 Марта 23:40
Мировой футбол

"Ливерпуль" сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона - ОБНОВЛЕНО

Египтянин присоединился к "красным" в 2017 году