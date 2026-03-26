Адиль Алиев назначен в Международный комитет развития WAKO

Почетный президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев назначен членом Международного комитета развития Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга (WAKO).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию кикбоксинга Азербайджана, данное назначение рассматривается как международное признание вклада Алиева в развитие кикбоксинга в Азербайджане и регионе.

WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) — одна из ведущих мировых организаций, объединяющая национальные федерации кикбоксинга и координирующая проведение международных соревнований. Ассоциация признана Международным олимпийским комитетом и способствует включению кикбоксинга в программу крупных мультиспортивных форумов.

Международный комитет развития WAKO занимается вопросами глобального распространения кикбоксинга, укреплением межстранового сотрудничества и организацией международных мероприятий. В состав комитета входят эксперты из разных регионов мира, обладающие опытом продвижения единоборств на национальном и международном уровнях.

Адиль Алиев много лет возглавляет Федерацию кикбоксинга Азербайджана и внес значительный вклад в популяризацию этого вида спорта в стране. Под его руководством азербайджанские кикбоксеры регулярно завоевывают медали на чемпионатах Европы и мира, а страна принимает международные турниры высокого уровня.

Назначение Алиева в структуру WAKO открывает новые возможности для интеграции азербайджанского кикбоксинга в глобальные процессы развития дисциплины, обмена методиками подготовки спортсменов и расширения участия национальных сборных в престижных международных стартах.