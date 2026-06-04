Адиль Алиев встретился с кикбоксерами клуба "Хазрат"

Почетный президент Федерации кикбоксинга Азербайджана Адиль Алиев провел встречу со спортсменами клуба "Хазрат" и тренером Эльмеддином Мурадовым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию кикбоксинга Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки спортсменов, их последних достижений и планов на предстоящие соревнования.

Адиль Алиев пожелал кикбоксерам успехов на будущих турнирах, выразил уверенность в их новых победах и поделился своими рекомендациями.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере и завершилась совместной фотографией на память.