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AMADA провела кампанию на чемпионате Азербайджана по кикбоксингу - ФОТО

Кикбоксинг
Новости
22 Июня 2026 18:23
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AMADA провела кампанию на чемпионате Азербайджана по кикбоксингу

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало просветительскую программу, посвященную продвижению ценностей "чистого спорта", в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе, где проходит 30-й чемпионат Азербайджана по кикбоксингу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азербайджанское национальное антидопинговое агентство, посетителям специального стенда "чистого спорта", созданного AMADA, была предоставлена информация об антидопинговых нарушениях, рисках, связанных с запрещенными веществами и методами, правах и обязанностях спортсменов, а также о негативных последствиях употребления наркотических средств для здоровья и спортивной карьеры.

Отмечается, что посетители активно участвовали в викторинах, организованных для проверки знаний в антидопинговой сфере. Участникам, показавшим высокие результаты, были вручены памятные подарки от AMADA.

Подчеркивается, что главная цель создания стенда "чистого спорта" заключалась в повышении осведомленности спортсменов, тренеров и болельщиков об антидопинговой тематике, продвижении принципов честной конкуренции и популяризации здорового образа жизни.

İdman.Biz
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