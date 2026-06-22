AMADA провела кампанию на чемпионате Азербайджана по кикбоксингу - ФОТО

Азербайджанское национальное антидопинговое агентство (AMADA) организовало просветительскую программу, посвященную продвижению ценностей "чистого спорта", в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе, где проходит 30-й чемпионат Азербайджана по кикбоксингу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азербайджанское национальное антидопинговое агентство, посетителям специального стенда "чистого спорта", созданного AMADA, была предоставлена информация об антидопинговых нарушениях, рисках, связанных с запрещенными веществами и методами, правах и обязанностях спортсменов, а также о негативных последствиях употребления наркотических средств для здоровья и спортивной карьеры.

Отмечается, что посетители активно участвовали в викторинах, организованных для проверки знаний в антидопинговой сфере. Участникам, показавшим высокие результаты, были вручены памятные подарки от AMADA.

Подчеркивается, что главная цель создания стенда "чистого спорта" заключалась в повышении осведомленности спортсменов, тренеров и болельщиков об антидопинговой тематике, продвижении принципов честной конкуренции и популяризации здорового образа жизни.