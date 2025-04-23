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Зарецка узнала всех соперниц на Всемирных Играх

Каратэ
Новости
23 Апреля 2025 11:07
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Зарецка узнала всех соперниц на Всемирных Играх

Каратистка сборной Азербайджана Ирина Зарецка (68 кг) узнала всех своих соперниц на Всемирных Игр, который пройдет 7-17 августа в Ченгду (Китай).

Как передает İdman.biz, в каждой категории в соревнованиях по каратэ выступят по восемь спортсменов. Первые квоты на Всемирные Игры были разыграны у каратистов на чемпионате мира-2023 в Будапеште, где Зарецка (68 кг) в третий раз подряд завоевала титул. Также в Ченгду выступит ее соперница по финалу Елена Гуиричи (Швейцария) и бронзовый призер ЧМ Сейко Зефанья (Индонезия).

Остальные участницы определились на основе рейтинга. Ими стали Эда Элтемур (Турция), Хадир Хенди (Египет), Кама Цубаса (Япония), Гиаогиао Ли (Китай) и Талия Сомбе (Франция).

İdman.biz

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