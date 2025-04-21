Зарецка собирается в Марокко

Трехкратная чемпионка мира по каратэ Ирина Зарецка (68 кг) определилась со следующим стартом после возвращения из декретного отпуска.

Как передает İdman.biz, спортсменка сборной Азербайджана примет участие в заключительном этапе премьер-лиги, который состоится с 30 мая по 1 июня в Рабате (Марокко).

Также на соревнование отправятся Нуран Рзазаде (67 кг), Фарид Агаев и Рашид Сулейманов (оба 75 кг).

Отметим, что в минувший уик-энд Зарецка выступила на этапе премьер-лиги в Каире, где выиграла две встречи из трех в группе и не смогла выйти в четвертьфинал.

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