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Ирина Зарецка: "Это только начало"

Каратэ
Новости
20 Апреля 2025 18:38
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Ирина Зарецка: "Это только начало"

Лидер женской сборной Азербайджана по каратэ Ирина Зарецка (до 68 кг) поделилась впечатлениями после возвращения на соревнования.

Как передает İdman.biz, азербайджанская спортсменка выступила на этапе Премьер-лиги в Каире, который стал для нее первым после длительной паузы. Зарецка не смогла попасть в число призеров турнира.

«Эмоции невероятные — я снова на татами. Вчера я вернулась в игру и испытала свои силы после перерыва длиной в полтора года. Да, в этот раз мне не удалось выйти из группы и побороться за медали, но поверьте — это лишь начало. Благодарю всех за поддержку», — написала Зарецка на своей странице в Instagram.

İdman.biz

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