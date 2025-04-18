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Азербайджанские каратисты начали премьер-лигу

Каратэ
Новости
18 Апреля 2025 15:33
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Азербайджанские каратисты начали премьер-лигу

Сегодня в Каире (Египет) начался этап премьер-лиги по каратэ.

Как сообщает İdman.biz, первым из азербайджанских спортсменов на татами вышел Аминага Гулиев (60 кг). В своей подгруппе он уступил во всех трех поединках, проиграв Хуану Форено (Колумбия, 1:6), Эмануэле Калифано (Италия, 1:2) и Мерту Гаджилы (Турция, 0:2). В итоге, Гулиев не смог пройти в следующий круг.

Отметим, что в Каире выступают шесть наших каратистов. Это трехкратная чемпионка мира Ирина Зарецка (68 кг), Нуран Рзазаде (67 кг), Фарид Агаев (75 кг), Тургут Гасанов (84 кг) и Мадина Садыгова (55 кг).

İdman.biz

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