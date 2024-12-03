Определились сильнейшие каратисты Азербайджана - ИМЕНА - ФОТО

В Спортивно-оздоровительном центре МЧС завершились 29-е первенство страны по каратэ среди юниоров и молодежи и 32-й чемпионат Азербайджана среди взрослых и паракаратистов.

İdman.biz сообщает, что на церемонии открытия мероприятия состоялся парад каратистов.

После исполнения Государственного гимна Азербайджана минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за Родину шехидов.

Президент Федерации каратэ Азербайджана (AKF) Ульви Гулиев подчеркнул, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 50 клубов из разных регионов. Он пожелал молодежи народа-победителя успехов не только в спорте, но и во всех сферах. Гулиев сказал, что верит, что азербайджанские каратисты и впредь всегда будут высоко поднимать наш флаг на международных аренах. Глава федерации также отметил важность подобных турниров с точки зрения повышения популярности каратэ в нашей стране и выявления перспективных спортсменов.

Начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов отметил, что Азербайджан известен во всем мире как спортивная страна. Отметив, что Федерация каратэ Азербайджана развивается с каждым годом, представитель министерства рассказал об успехах, достигнутых в этом виде спорта.

После торжественной церемонии открытия президент AKF Гулиев, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, сотрудники Национального олимпийского и Паралимпийского комитетов наградили каратистов, победивших в нескольких категориях.

Последний день соревнований запомнился напряженной борьбой юниоров, молодежи и взрослых. Победители чемпионата и первенства были награждены дипломами и медалями.

По итогам четырех дней РСЦ «Техсил» занял первое место, СК «Гарагаплан» - второе, а СК «Гара Бриллиант» - третье место по количеству медалей.

Отметим, что спортсмены, отличившиеся на чемпионате Азербайджана, будут привлечены к подготовке в составе национальной сборной.



Юниоры 14-15 лет, победители 29-го первенства страны

Мальчики:

52 кг. Вусал Гамбаров (Спортивный клуб (СК) "Гара Бриллиант")

57 кг. Алиашраф Гафаров (СК "Гарагаплан")

63 кг. Салех Гасымзаде (СК "Гарагаплан")

70 кг. Мурад Динч (СК "Ягуар")

+70 кг. Рауль Сафаралиев (Центральная школа каратэ)

Ката: Алексей Лапаев (Клуб каратэ "Арпачай")

Девушки:

47 кг. Мирана Зейналова (СК "Гара Бриллиант")

54 кг. Малахат Мамедова (СК "Гарагаплан")

61 кг. Айтадж Гаджизаде (Республиканский спортивный центр (РСЦ) "Техсил")

+61 кг. Алия Мамедова (Гянджинский AKF)

Ката: Шалала Рустамова (СК "Гарагаплан")

Молодежь, 16-17 лет, победители 29-го первенства страны

Мальчики:

55 кг. Али Сафаров (Спортивно-оздоровительный центр (СОЦ) МЧС)

61 кг. Рауф Иманов (Общественное объединение (ОО) Шотокан каратэ-до)

68 кг. Аладдин Маликов (РСЦ "Техсил")

76 кг. Айхан Агамирзаев (СК "Гара Бриллиант")

+76 кг. Рахиб Азим (РСЦ "Техсил")

Ката: Салман Салманов (Центральная школа каратэ)

Девушки:

48 кг. Сунай Кязымлы (СК "Гарагаплан")

53 кг. Фатма Гаджиева (СОЦ МЧС)

59 кг. Гюлай Оруджева (клуб каратэ "Бирлик")

66 кг. Джансу Ахмедзаде (клуб каратэ "Карабах")

+66 кг. Рамиля Гейдарова (РСЦ "Техсил")

Молодежь, 18-20 лет, победители 29-го первенства страны.

Мальчики:

60 кг. Фарид Савадов (РСЦ "Техсил")

67 кг. Аслан Достуев (РСЦ "Техсил")

75 кг. Худаш Агаев (РСЦ "Техсил")

84 кг. Нихат Керимзаде (СОЦ МЧС)

+84 кг. Вахид Гасанов (Центр "Фудокан")

Ката: Салман Салманов (Центральная школа каратэ)

Девушки:

50 кг. Фатима Джабраилова (РСЦ "Техсил")

55 кг. Илаха Мамедова (Клуб карате "Арпачай")

61 кг. Оксана Наконечная (Клуб карате "Арпачай")

68 кг. Айсу Алиева (СК "Гарагаплан")

+68 кг. Фатима Бадалова (Гянджинский AKF)

Ката: Рамиля Гейдарова (РСЦ "Техсил")

Взрослые, победители 32-го чемпионата страны

Мужчины:

60 кг. Фарид Савадов (РСЦ "Техсил")

67 кг. Гусейн Мамедли (ОО каратэ-до Шотокан)

75 кг. Рашид Сулейманов (РСЦ "Техсил")

84 кг. Тургут Гасанов (Центральная школа каратэ)

+84 кг. Вахид Гасанов (Центр "Фудокан")

Ката: Роман Гейдаров (Клуб каратэ "Арпачай")

Женщины:

50 кг. Фидан Теймурова (СК "Гарагаплан")

55 кг. Медина Садыгова (СК "Гарагаплан")

61 кг. Айсу Алиева (СК "Гарагаплан")

68 кг. Айсель Гасымова (СК "Гара Бриллиант")

+68 кг. Фатима Бадалова (Гянджинский AKF)

Ката: Рамиля Гейдарова (РСЦ "Техсил")

Паракаратэ, старше 16 лет

Мужчины:

Слабовидящие (K10)

Нихат Мамедзаде (Комитет Паракарате)

Женщины:

Слабовидящие (K10)

Эмилия Митлинова (Комитет Паракарате)

Мужчины:

Инвалидная коляска (К30)

Видади Халигов (Комитет Паракарате)

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