Определились сильнейшие каратисты Азербайджана - ИМЕНА - ФОТО

В Спортивно-оздоровительном центре МЧС завершились 29-е первенство страны по каратэ среди юниоров и молодежи и 32-й чемпионат Азербайджана среди взрослых и паракаратистов.
İdman.biz сообщает, что на церемонии открытия мероприятия состоялся парад каратистов.
После исполнения Государственного гимна Азербайджана минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за Родину шехидов.
Президент Федерации каратэ Азербайджана (AKF) Ульви Гулиев подчеркнул, что в соревнованиях приняли участие спортсмены из 50 клубов из разных регионов. Он пожелал молодежи народа-победителя успехов не только в спорте, но и во всех сферах. Гулиев сказал, что верит, что азербайджанские каратисты и впредь всегда будут высоко поднимать наш флаг на международных аренах. Глава федерации также отметил важность подобных турниров с точки зрения повышения популярности каратэ в нашей стране и выявления перспективных спортсменов.
Начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов отметил, что Азербайджан известен во всем мире как спортивная страна. Отметив, что Федерация каратэ Азербайджана развивается с каждым годом, представитель министерства рассказал об успехах, достигнутых в этом виде спорта.
После торжественной церемонии открытия президент AKF Гулиев, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, сотрудники Национального олимпийского и Паралимпийского комитетов наградили каратистов, победивших в нескольких категориях.
Последний день соревнований запомнился напряженной борьбой юниоров, молодежи и взрослых. Победители чемпионата и первенства были награждены дипломами и медалями.
По итогам четырех дней РСЦ «Техсил» занял первое место, СК «Гарагаплан» - второе, а СК «Гара Бриллиант» - третье место по количеству медалей.
Отметим, что спортсмены, отличившиеся на чемпионате Азербайджана, будут привлечены к подготовке в составе национальной сборной.
Юниоры 14-15 лет, победители 29-го первенства страны
Мальчики:
52 кг. Вусал Гамбаров (Спортивный клуб (СК) "Гара Бриллиант")
57 кг. Алиашраф Гафаров (СК "Гарагаплан")
63 кг. Салех Гасымзаде (СК "Гарагаплан")
70 кг. Мурад Динч (СК "Ягуар")
+70 кг. Рауль Сафаралиев (Центральная школа каратэ)
Ката: Алексей Лапаев (Клуб каратэ "Арпачай")
Девушки:
47 кг. Мирана Зейналова (СК "Гара Бриллиант")
54 кг. Малахат Мамедова (СК "Гарагаплан")
61 кг. Айтадж Гаджизаде (Республиканский спортивный центр (РСЦ) "Техсил")
+61 кг. Алия Мамедова (Гянджинский AKF)
Ката: Шалала Рустамова (СК "Гарагаплан")
Молодежь, 16-17 лет, победители 29-го первенства страны
Мальчики:
55 кг. Али Сафаров (Спортивно-оздоровительный центр (СОЦ) МЧС)
61 кг. Рауф Иманов (Общественное объединение (ОО) Шотокан каратэ-до)
68 кг. Аладдин Маликов (РСЦ "Техсил")
76 кг. Айхан Агамирзаев (СК "Гара Бриллиант")
+76 кг. Рахиб Азим (РСЦ "Техсил")
Ката: Салман Салманов (Центральная школа каратэ)
Девушки:
48 кг. Сунай Кязымлы (СК "Гарагаплан")
53 кг. Фатма Гаджиева (СОЦ МЧС)
59 кг. Гюлай Оруджева (клуб каратэ "Бирлик")
66 кг. Джансу Ахмедзаде (клуб каратэ "Карабах")
+66 кг. Рамиля Гейдарова (РСЦ "Техсил")
Молодежь, 18-20 лет, победители 29-го первенства страны.
Мальчики:
60 кг. Фарид Савадов (РСЦ "Техсил")
67 кг. Аслан Достуев (РСЦ "Техсил")
75 кг. Худаш Агаев (РСЦ "Техсил")
84 кг. Нихат Керимзаде (СОЦ МЧС)
+84 кг. Вахид Гасанов (Центр "Фудокан")
Ката: Салман Салманов (Центральная школа каратэ)
Девушки:
50 кг. Фатима Джабраилова (РСЦ "Техсил")
55 кг. Илаха Мамедова (Клуб карате "Арпачай")
61 кг. Оксана Наконечная (Клуб карате "Арпачай")
68 кг. Айсу Алиева (СК "Гарагаплан")
+68 кг. Фатима Бадалова (Гянджинский AKF)
Ката: Рамиля Гейдарова (РСЦ "Техсил")
Взрослые, победители 32-го чемпионата страны
Мужчины:
60 кг. Фарид Савадов (РСЦ "Техсил")
67 кг. Гусейн Мамедли (ОО каратэ-до Шотокан)
75 кг. Рашид Сулейманов (РСЦ "Техсил")
84 кг. Тургут Гасанов (Центральная школа каратэ)
+84 кг. Вахид Гасанов (Центр "Фудокан")
Ката: Роман Гейдаров (Клуб каратэ "Арпачай")
Женщины:
50 кг. Фидан Теймурова (СК "Гарагаплан")
55 кг. Медина Садыгова (СК "Гарагаплан")
61 кг. Айсу Алиева (СК "Гарагаплан")
68 кг. Айсель Гасымова (СК "Гара Бриллиант")
+68 кг. Фатима Бадалова (Гянджинский AKF)
Ката: Рамиля Гейдарова (РСЦ "Техсил")
Паракаратэ, старше 16 лет
Мужчины:
Слабовидящие (K10)
Нихат Мамедзаде (Комитет Паракарате)
Женщины:
Слабовидящие (K10)
Эмилия Митлинова (Комитет Паракарате)
Мужчины:
Инвалидная коляска (К30)
Видади Халигов (Комитет Паракарате)
İdman.biz