Рамин Асадов стал президентом Федерации - ФОТО

Организовано общее собрание «Союза KWU-WFKF Азербайджана» Федерации каратэ Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на отчетно-выборном мероприятии определен состав правления организации и наблюдательно-ревизионной комиссии.

В результате голосования Рамин Асадов был избран президентом Федерации традиционного каратэ «Союз KWU-WFKF Азербайджана». Вице-президент Федерации Физули Мусаев удостоен звания «Почетного президента» Союза.

Позже определились вице-президенты организации. Эту задачу будут выполнять генеральный секретарь Федерации Габиль Саядов, руководитель спортивного клуба «Табиб» Галандер Асланов, основатель Международной федерации киокушинкайкан каратэ Тейюб Азизов и представитель Международной организации Кенбукай в Азербайджане Руслан Аббасов.

Состоялось первое заседание Правления Союза KWU-WFKF Азербайджана. По итогам встречи Хамдия Мамедов был назначен генеральным секретарем представительства.

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