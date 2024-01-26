Азербайджанские каратисты начинают премьер-лигу в Париже

Сегодня в Париже начинается первый турнир премьер-лиги по каратэ.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований выступят четыре наших спортсмена.

Аминага Гулиев (60 кг) на групповом этапе встретится с Кристианом Сабатино (Италия), Леилеи Ши (Китай) и Абдуллой Шаабаном (Кувейт).

Фарид Савадов (60 кг) будет биться Флорином Хаасом (Германия), Михаэлем Дасулом (Бельгия) и Христом-Стефаносом Ксеносом (Греция).

Тургут Гасанов (84 кг) попал в одну группу с Маттео Фиоре (Италия), Абдеселемом Райбаком (Франция) и Брианом Тиммермансом (Нидерланды).

В женском кумите Медину Садыхову (50 кг) ждут бои против Ирен Конту (Кипр), Альбы Санчес (Испания) и Седен Бугур (Германия).

Победители групп выйдут в четвертьфиналы. Сегодня определятся все финалисты вышеперечисленных категорий, а также каратисты, которые будут оспаривать бронзовые награды.

Ниджат Закиев

İdman.biz