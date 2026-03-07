7 Марта 2026
RU

Азербайджанская каратистка стала призером международного турнира в Москве - ФОТО

Каратэ
Новости
7 Марта 2026 01:38
18
Азербайджанская каратистка стала призером международного турнира в Москве - ФОТО

В Москве состоялся международный турнир "Кубок наций", организованный организацией "Кекусинкан".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию карате Азербайджана, в соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 43 стран и 41 региона России.

Азербайджан на турнире представляла член национальной сборной по фулконтактному шинкекусин карате Айгюн Асадли, выступавшая в весовой категории до 55 кг среди женщин.

Спортсменка успешно преодолела стадию 1/16 финала, однако в четвертьфинале получила травму и по решению врачей не смогла продолжить выступление. В итоге Асадли завершила турнир на третьем месте, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что в турнире также участвовал представитель Международной организации "Кекусинкан" и судья международной категории Галендер Асланов. За работу на соревнованиях он был награжден благодарственным письмом организаторов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанская каратистка победила в категории U14 в Фуджейре
16 Февраля 17:33
Каратэ

Азербайджанская каратистка победила в категории U14 в Фуджейре - ФОТО

Хадиджа Гасымова завоевала золото на турнире Karate1 Youth League
Азербайджанские каратисты вернулись на родину после чемпионата Европы
11 Февраля 16:47
Каратэ

Азербайджанские каратисты вернулись на родину после чемпионата Европы

Сборная завершила турнир с шестью медалями разного достоинства
Азербайджанский каратист завоевал "золото" на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
9 Февраля 05:30
Каратэ

Азербайджанский каратист завоевал "золото" на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

В общей сложности азербайджанские спортсмены завоевали шесть медалей

Азербайджанский каратист завоевал "бронзу" на чемпионате Европы
7 Февраля 22:28
Каратэ

Азербайджанский каратист завоевал "бронзу" на чемпионате Европы

Турнир проходит в городе Лимасол Республики Кипр
В спортивном центре "Серхедчи" прошли карате-семинар и экзамены на пояса
3 Февраля 12:20
Каратэ

В спортивном центре "Серхедчи" прошли карате-семинар и экзамены на пояса - ФОТО

Мероприятие собрало около 300 спортсменов и 50 тренеров со всей страны
Завершился 11-й международный турнир по каратэ Arpachay Open, посвященный памяти шехидов - ФОТО
2 Февраля 03:24
Каратэ

Завершился 11-й международный турнир по каратэ Arpachay Open, посвященный памяти шехидов - ФОТО

В соревнованиях приняли участие около 1200 спортсменов из 12 стран

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Марта 14:13
Дзюдо

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Кейджи Сузуки о дзюдо в Аезрбайджана, текущем состоянии японской сборной и планами на мундиаль