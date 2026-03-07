Азербайджанская каратистка стала призером международного турнира в Москве - ФОТО

В Москве состоялся международный турнир "Кубок наций", организованный организацией "Кекусинкан".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию карате Азербайджана, в соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 43 стран и 41 региона России.

Азербайджан на турнире представляла член национальной сборной по фулконтактному шинкекусин карате Айгюн Асадли, выступавшая в весовой категории до 55 кг среди женщин.

Спортсменка успешно преодолела стадию 1/16 финала, однако в четвертьфинале получила травму и по решению врачей не смогла продолжить выступление. В итоге Асадли завершила турнир на третьем месте, завоевав бронзовую медаль.

Отметим, что в турнире также участвовал представитель Международной организации "Кекусинкан" и судья международной категории Галендер Асланов. За работу на соревнованиях он был награжден благодарственным письмом организаторов.