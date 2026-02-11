11 Февраля 2026
Азербайджанские каратисты вернулись на родину после чемпионата Европы

Каратэ
Новости
11 Февраля 2026 16:47
Азербайджанские каратисты вернулись на родину после чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по каратэ вернулась на родину после успешного выступления на чемпионате Европы среди молодежи, который прошел в кипрском Лимасоле.

Как сообщает İdman.Biz, спортсменов в Международном аэропорту Гейдар Алиев встретили представители федерации, тренерский штаб, родители и представители спортивной общественности.

Чемпионат Европы проходил с 6 по 8 февраля. В категории U18 в соревнованиях по ката бронзовую медаль завоевал Салман Салманов. В кумите бронзовыми призерами стали Джансу Ахмедзаде в весовой категории 66 кг и Раван Абасов в категории 61 кг. В весе 55 кг Вусал Ганбаров завоевал серебряную медаль. В категории 68 кг Алладин Меликoв выиграл все поединки и стал чемпионом Европы.

В возрастной категории U21 представитель Азербайджана Аслан Достуев стал бронзовым призером в весовой категории 60 кг.

На чемпионате Европы национальная команда выступала под руководством генерального секретаря Федерации каратэ Азербайджана Габиля Саядова, главного тренера сборной U18 Анара Аллахвердиева, главного тренера сборной U21 Эльнура Ибрагима и помощника главного тренера по ката Исмаила Гулиева.

Отметим, что азербайджанские каратисты завершили чемпионат Европы с одной золотой, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями.

