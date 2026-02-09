9 Февраля 2026
Азербайджанский каратист завоевал "золото" на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Каратэ
Новости
9 Февраля 2026 05:30
Азербайджанский каратист завоевал "золото" на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана по каратэ успешно выступила на чемпионате Европы по спортивному каратэ среди молодежи, который прошел 6–8 февраля 2026 года в Лимассоле (Кипр).

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда завоевала медали в различных возрастных и весовых категориях.

Азербайджанская федерация каратэ была представлена на соревнованиях 27 спортсменами. По итогам турнира сборная Азербайджана завоевала в общей сложности шесть медалей.

В возрастной категории U-18 в ката бронзовую медаль завоевал Салман Салманов. В кумитэ третьи места заняли Джансу Ахмедзаде (66 кг) и Раван Абасов (61 кг). В весовой категории 55 кг серебряную награду завоевал Вюсал Ганбаров. В категории до 68 кг Аладдин Меликов одержал победы во всех поединках, завоевал золотую медаль и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта.

В возрастной категории U-21 бронзовую медаль в весе 60 кг завоевал Аслан Достуев.

В рамках чемпионата судейство поединков обеспечивали судьи международной категории, представлявшие Азербайджан: Джахангир Бабаев, Ранад Алиев, Вугар Керимов, Маис Мадатов и Сеймур Мамедов.

Национальная команда выступала на турнире под руководством генерального секретаря федерации Габиля Саядова, главного тренера сборной U-18 Анара Аллахвердиева, главного тренера сборной U-21 Эльнура Ибрагима и помощника главного тренера по ката Исмаила Гулиева.

15:59

В Лимассоле (Кипр) проходит чемпионат Европы по каратэ среди молодежи, на котором успешно выступила представительница Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, Джансу Ахмедзаде завоевала бронзовую медаль континентального первенства.

Азербайджанская спортсменка выступала в возрастной категории 16-17 лет в весовой категории до 66 кг и сумела подняться на третью ступень пьедестала, пополнив медальную копилку национальной сборной.

