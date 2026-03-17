Ирина Зарецка: "Впервые хотим попасть на Кубок мира в смешанных командах"

Лидер сборной Азербайджана по карате Ирина Зарецка (68 кг) заявила, что команда ставит цель впервые пробиться на Кубок мира в смешанном командном кумитэ.

"Азербайджан еще ни разу не участвовал в этом турнире, поэтому для нас это новый вызов и важная цель", - сказала Зарецка в интервью report.az.

Каратистка также прокомментировала бронзовую медаль на турнире Karate1 Премьер-лиги в Риме.

"Это был мой первый старт в сезоне, и попасть в число призеров - хороший результат. Почему не удалось выйти в финал? Сложно дать однозначный ответ. Уровень турнира очень высокий, а в карате ситуация в поединке может измениться в любой момент. Я всегда выхожу на соревнования с максимальной готовностью и нацелена на высокий результат. То, что регулярно оказываюсь на пьедестале, это подтверждает", - отметила она.

Серебряный призер Олимпийских игр "Токио-2020" рассказала и о ближайшем календаре.

"В апреле пройдет этап Karate1 Премьер-лиги в Китае, в июне - аналогичный турнир в Марокко. Также в мае состоится чемпионат Европы. Сейчас полностью сосредоточена на этих соревнованиях", - добавила Зарецка.