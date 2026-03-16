Ирина Зарецка: "В моей коллекции еще один успех"

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка прокомментировала завоевание бронзовой медали на этапе Karate1 Премьер-лиги в Риме.

Как сообщает İdman.Biz, 30-летняя спортсменка поделилась эмоциями от своего выступления на странице в социальной сети.

"Я завоевала бронзовую медаль в Риме. Снова оказаться на пьедестале - для меня большое удовольствие. В моем списке успешных результатов появился еще один. Спасибо всем, кто поддерживал меня и болел", - написала Зарецкая.

Отметим, что в поединке за бронзовую медаль Зарецкая победила представительницу Германии Ханну Ридель со счетом 2:0.