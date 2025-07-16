Специальная программа для тренеров по дзюдо в Губе - ФОТО

В соответствии с трехсторонним меморандумом о взаимопонимании, подписанным между Федерацией дзюдо Азербайджана (ACF), Спортивной академией Азербайджана и Университетом Хартфордшира (Великобритания), в Губе стартовала специальная программа для студентов, обучающихся тренерскому делу по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в рамках программы практические занятия по дзюдо проводятся под руководством профессора Майка Каллена из Университета Хартфордшира.

Помимо известных специалистов, приглашённых из разных стран, к процессу обучения привлечены и местные специалисты, глубоко освоившие педагогику дзюдо.

Главная цель инициативы - обеспечить получение студентами, обучающимися тренерскому делу по дзюдо, знаний и навыков, соответствующих международным стандартам.

Отметим, что в программе участвуют более 60 студентов.

İdman.biz