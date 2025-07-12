Чемпион Европы проведет мастер-класс в Баку

26-27 июля в Баку пройдет турнир европейских надежд по дзюдо и техническая сессия экспертов Кодокан.

Как передает İdman.biz, Европейский Союз дзюдо (EJU) представил экспертов, которые проведут занятия. Одним из них будет серб Александр Куколж.

«Куколж - один из самых известных спортсменов европейского дзюдо, чемпион Европы и серебряный призёр чемпионата мира. Помимо мастерства на татами, серб – прекрасный преподаватель. Недавно он провёл мастер-класс в Белграде, где к нам присоединились олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев, а также тренер мужской сборной Азербайджана Славко Текич», -рассказывает EJU.

Мероприятие пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Абшерона.

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