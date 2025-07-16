Азербайджанские дзюдоисты выступят в Улан-Баторе

С 25 по 27 июля в столице Монголии Улан-Баторе пройдет турнир серии Большого шлема по дзюдо, организованный Международной федерацией дзюдо (IJF).

Как сообщает İdman.biz, Азербайджан будет представлен тремя спортсменами в двух весовых категориях под руководством старшего тренера мужской сборной Эльхана Мамедова. В весе до 60 кг выступят Балабей Агаев и Туран Байрамов, в категории до 66 кг — Эльшан Асадов.

В турнире примут участие 248 дзюдоистов из 29 стран. Среди судей турнира будет и представитель Азербайджана — арбитр международной категории "A" Назим Умбаев.

İdman.biz