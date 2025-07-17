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Встреча с дзюдоистами, которые примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале - ФОТО

Дзюдо
Новости
17 Июля 2025 15:33
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Встреча с дзюдоистами, которые примут участие в Европейском юношеском олимпийском фестивале - ФОТО

Состоялась встреча с дзюдоистами, которые примут участие в XVIII Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале (EYOF).

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента ACF Натиг Багиров и тренерский штаб национальных сборных.

Руководители федерации заявили, что рассчитывают на успешное выступление спортсменов на предстоящем престижном турнире. Дзюдоистам дали предсоревновательные рекомендации и пожелали успехов.

Отметим, что соревнования по дзюдо в рамках EYOF пройдут в Скопье, столице Северной Македонии, с 22 по 26 июля. На фестивале Азербайджан представят 12 дзюдоистов (шесть юношей, шесть девушек) в 12 весовых категориях. В последний день турнира наша сборная выступит в смешанном командном зачете.

İdman.biz

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