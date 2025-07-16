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Юные дзюдоисты готовятся к чемпионату Европы на сборах в Набрани - ФОТО

Дзюдо
Новости
16 Июля 2025 00:57
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Юные дзюдоисты готовятся к чемпионату Европы на сборах в Набрани - ФОТО

Юные спортсмены сборной Азербайджана по дзюдо проводят учебно-тренировочный сбор в Набрани в рамках подготовки к чемпионату Европы среди молодежи, сообщает İdman.biz.

Тренировки проходят под руководством главного тренера Рустама Алимли и тренера Эльхана Раджебли. Основное внимание на данном этапе уделено повышению уровня физической подготовки.

Следующий этап сборов пройдет с 11 по 23 августа в Губе. Чемпионат Европы среди юниоров состоится с 4 по 7 сентября в столице Словакии — Братиславе.

İdman.biz

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