Парижские сборы наших дзюдоистов - ФОТО

Команда Азербайджана по дзюдо приступила к учебно-тренировочным сборам в Париже.

Как передает İdman.biz, по завершении турнира «Большого шлема» спортсмены присоединились к международного тренировочному лагерю. В нем также принимают участие атлеты из Японии, Грузии, Финляндии, Франции, Португалии, Италии и многих других стран.

Среди участников сборов - олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров (73 кг), удостоившийся звания лучшего дзюдоиста по итогам прошлого года.

Дзюдоисты проводят по две тренировки, а также контрольные спарринги.

Сборы продлятся до шестого февраля.

İdman.biz