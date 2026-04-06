6 Апреля 2026
В Гяндже стартовал международный сбор юных дзюдоистов - ФОТО

6 Апреля 2026 20:05
В Гяндже стартовал международный сбор юных дзюдоистов

В Гяндже начался международный учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов.

Как сообщает İdman.Biz, подготовка проходит при совместной организации Европейского союза дзюдо и Федерации дзюдо Азербайджана. В сборе принимают участие около 200 спортсменов из восьми стран.

Помимо сборной Азербайджана, в тренировочном процессе задействованы представители Беларуси, Болгарии, Казахстана, Португалии, Таджикистана, Турции и США.

Юношескую сборную Азербайджана среди юношей возглавляют главный тренер Эмин Искендеров и тренеры Ниджат Шихализаде, Орхан Сафаров и Котаро Сасаки. С командой девушек работают главный тренер Эльнур Исмаилов и тренеры Амрах Ахмедов и Тарлан Керимов.

Отметим, что сбор, проходящий в Гянджинском спортивном дворце, завершится 8 апреля.

