Натиг Багиров обозначил задачу турнира в Гяндже

4 Апреля 2026 17:05
Советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров заявил, что Кубок Европы по дзюдо среди юношей носит отборочный характер для национальной команды.

"Тренеры будут оценивать выступления спортсменов и отберут наиболее перспективных. Именно эти дзюдоисты будут представлять страну на международных турнирах", - отметил Багиров в комментарии Азертадж.

Багиров также прокомментировал участие сборной Беларуси: "Как известно, ранее я работал главным тренером в Беларуси. Очень приятно видеть спортсменов этой страны на соревнованиях в Азербайджане. Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась и в наших турнирах участвовали дзюдоисты из 40-50 стран".

Отметим, что турнир проходит в Гянджинском дворце спорта с участием 269 спортсменов из 10 стран. В первый день разыгрываются медали в восьми весовых категориях.

Сборная Азербайджана представлена 127 дзюдоистами. Соревнование завершится 5 апреля.

