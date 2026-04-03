В Гяндже прошла жеребьевка Кубка Европы по дзюдо

3 Апреля 2026 22:46
В Гяндже прошла жеребьевка Кубка Европы по дзюдо

В Гяндже состоялась церемония жеребьевки Кубка Европы по дзюдо среди юношей.

Как передает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие представители Европейского союза дзюдо (EJU) и Федерации дзюдо Азербайджана.

Заместитель генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана, спортивный директор Камран Талибов поблагодарил партнеров за поддержку в организации турнира и пожелал участникам успехов. В свою очередь, спортивный комиссар EJU Альберт Гмайнер передал приветствие от президента организации Ласло Тота и отметил важность соревнований для развития молодых спортсменов.

Глава судейской комиссии EJU Франк Око сообщил, что поединки будут обслуживать 15 местных и международных арбитров.

Отметим, что в турнире примут участие 269 дзюдоистов из 10 стран. Азербайджан будет представлен 127 спортсменами (92 юноши и 35 девушек). Соревнования пройдут в 16 весовых категориях.

