8 Декабря 2025
RU

Мовлуд Миралиев: "Пока ни Гасымов, ни Насибов не готовы стать "первыми номерами" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Дзюдо
Новости
8 Декабря 2025 18:30
11
Мовлуд Миралиев: "Пока ни Гасымов, ни Насибов не готовы стать "первыми номерами" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Завершившийся минувшим вечером чемпионат Азербайджана по дзюдо выдался очень интересным, несмотря на отсутствие многих первых номеров в различных весовых категориях.

Своими впечатлениями о выступлении тяжеловесов с İdman.Biz поделился известный в недавнем прошлом дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр 2008-го года в весовой категории до100 кг, а ныне – глава спортобщества МВД Мовлуд Миралиев.

"В той весовой категории, где выступал я, сейчас твердым первым номером является олимпийский чемпион Зелим Коцоев. Да, Эльмар Гасымов всегда побеждает, когда на татами нет Зелима, но увы, сейчас он не может конкурировать с Зелимом на международной арене. И дело не только в возрасте Эльмара (Гасымову 35 лет - прим.авт.). Дело в том, что он слишком много пропустил, прежде чем вернуться на татами. Поэтому и сам признает, что пока не готов выступать на серьезном международном уровне", - заявил Мовлуд Миралиев.

"Ставший чемпионом страны в весовой категории и свыше 100 кг Кянан Насибов, может и менее талантлив, чем Эльмар, но, очень молод и амбициозен. Однако, сегодня и он, думаю, не сможет составить конкуренцию первому номеру сборной в этой весовой категории Ушанги Кокаури. Зато чемпионат показал, что сегодня Насибов является твердым вторым номером, который в дальнейшем будет готов заменить Кокаури на международных соревнованиях самого высокого уровня", - отметил Мовлуд муаллим.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо - ФОТО
7 Декабря 20:45
Дзюдо

Завершился чемпионат Азербайджана по дзюдо - ФОТО

В последний день турнира состоялись командные соревнования
Кенан Насибов: "Я очень рад завоевать свою третью золотую медаль за 50 дней" - ВИДЕО
7 Декабря 11:39
Дзюдо

Кенан Насибов: "Я очень рад завоевать свою третью золотую медаль за 50 дней" - ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист завоевал очередной титул на национальном чемпионате

Сегодня определятся призеры командного зачета чемпионата Азербайджана по дзюдо
7 Декабря 10:56
Дзюдо

Сегодня определятся призеры командного зачета чемпионата Азербайджана по дзюдо

Финальный день турнира пройдет в Баку с участием 12 коллективов
Чемпионат страны по дзюдо: определились очередные обладатели медалей - ФОТО
6 Декабря 21:30
Дзюдо

Чемпионат страны по дзюдо: определились очередные обладатели медалей - ФОТО

Завтра чемпионат Азербайджана завершится командными соревнованиями
В Баку открыт чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин - ВИДЕО
6 Декабря 17:53
Дзюдо

В Баку открыт чемпионат Азербайджана по дзюдо среди мужчин и женщин - ВИДЕО

На соревнованиях участвуют 107 спортсменов в 14 весовых категориях
Определились первые победители чемпионата Азербайджана по дзюдо - ОБНОВЛЕНО
5 Декабря 19:57
Дзюдо

Определились первые победители чемпионата Азербайджана по дзюдо - ОБНОВЛЕНО

Спортсмены разыграли медали в семи весовых категориях в Баку

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Футбол

Гурбан Гурбанов объяснил, почему семь лет назад покинул сборную Азербайджана - ВИДЕО

Тренер отметил, что решение покинуть пост было связано с отношениями с руководством федерации