Мовлуд Миралиев: "Пока ни Гасымов, ни Насибов не готовы стать "первыми номерами" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Завершившийся минувшим вечером чемпионат Азербайджана по дзюдо выдался очень интересным, несмотря на отсутствие многих первых номеров в различных весовых категориях.

Своими впечатлениями о выступлении тяжеловесов с İdman.Biz поделился известный в недавнем прошлом дзюдоист, бронзовый призер Олимпийских игр 2008-го года в весовой категории до100 кг, а ныне – глава спортобщества МВД Мовлуд Миралиев.

"В той весовой категории, где выступал я, сейчас твердым первым номером является олимпийский чемпион Зелим Коцоев. Да, Эльмар Гасымов всегда побеждает, когда на татами нет Зелима, но увы, сейчас он не может конкурировать с Зелимом на международной арене. И дело не только в возрасте Эльмара (Гасымову 35 лет - прим.авт.). Дело в том, что он слишком много пропустил, прежде чем вернуться на татами. Поэтому и сам признает, что пока не готов выступать на серьезном международном уровне", - заявил Мовлуд Миралиев.

"Ставший чемпионом страны в весовой категории и свыше 100 кг Кянан Насибов, может и менее талантлив, чем Эльмар, но, очень молод и амбициозен. Однако, сегодня и он, думаю, не сможет составить конкуренцию первому номеру сборной в этой весовой категории Ушанги Кокаури. Зато чемпионат показал, что сегодня Насибов является твердым вторым номером, который в дальнейшем будет готов заменить Кокаури на международных соревнованиях самого высокого уровня", - отметил Мовлуд муаллим.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz