7 Декабря 2025
Кенан Насибов: "Я очень рад завоевать свою третью золотую медаль за 50 дней" - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
7 Декабря 2025 11:39
Кенан Насибов: "Я очень рад завоевать свою третью золотую медаль за 50 дней" - ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист Кянан Насибов выиграл золотую медаль в категории свыше 100 кг на личных соревнованиях чемпионата Азербайджана по дзюдо, оформив свой третий крупный успех за последние 50 дней, сообщает İdman.Biz.

21-летний дзюдоист подчеркнул, что турнир выдался непростым:
"Соревнование получилось очень тяжелым. Хотя я был хорошо готов физически, психологически чувствовал себя не полностью расслабленным, так как только вернулся со сборов. Но я очень рад завоевать свою третью золотую медаль за 50 дней".

Ранее Насибов стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет в Молдове, а также выиграл золотую медаль на турнире Гран-при в Загребе.

Говоря о будущих целях, азербайджанский спортсмен отметил:
"В 2026 году в Тбилиси пройдет чемпионат Европы среди взрослых. Если получу шанс выйти на татами, хочу подняться на высшую ступень пьедестала. Кроме того, в Баку состоится чемпионат мира. На мундиале также постараюсь показать максимальный результат".

