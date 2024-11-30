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Капитан команды "Кюр": "Все получилось не так, как мы хотели"

Гандбол
Новости
30 Ноября 2024 19:32
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Капитан команды "Кюр": "Все получилось не так, как мы хотели"

«Сегодня мы не смогли выполнить поставленные задачи так, как хотели».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам капитан мужской гандбольной команды "Кюр" Рамазан Мурадов после первой игры против представителя Исландии "Хаукара" в III этапе Кубка Европы.

Он сказал, что команда соперника превосходила их физически:

«Мы готовились к этой игре три месяца. Потому что знали, что после прохождения второго этапа нам предстоит играть с сильной командой. К сожалению, многие моменты, как в защите, так и в нападении, сложились не так, как нам хотелось. Верю, что мы покажем свою силу в завтрашней игре. Мы будем играть лучше. Выиграем игру с преимуществом в шесть и более голов.

У нас сегодня также были проблемы с "физикой". Потому что у нас не было много времени на подготовку после второго тура. Физически они превосходили нас. В любом случае, я верю, что в следующей игре мы сыграем лучше и пройдем этот этап».

Отметим, что игра завершилась поражением команды «Кюр» со счетом 25:30. Ответный матч состоится завтра в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр» в Мингячевире.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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