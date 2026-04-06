Правила гандбола изданы на азербайджанском языке

Обновленные правила игры Международной федерации гандбола (IHF) опубликованы на азербайджанском языке.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гандбола Азербайджана, издание подготовлено начальником спортивного отдела АГФ, представителем международного уровня Искандером Аскеровым и уже представлено гандбольной общественности.

В пособии отражены действующие правила IHF для игры в закрытых помещениях. Последние изменения направлены на обеспечение более четкого, динамичного и единообразного судейства матчей.

Ожидается, что издание на азербайджанском языке станет важным источником для тренеров, судей, спортсменов и специалистов в этой области. Публикация правил на родном языке будет способствовать их более легкому изучению, правильному применению и формированию единого подхода в местной гандбольной среде.

Федерация гандбола Азербайджана регулярно работает над повышением квалификации национальных кадров и обеспечением доступа к актуальной методической литературе. Перевод международных регламентов на государственный язык является частью этой стратегии.