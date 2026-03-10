Федерация гандбола Азербайджана: "Перемен в руководстве пока нет" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

10 Марта 2026
Гандбол
Новости
10 Марта 2026 17:11
Салех Мамедов занимает пост президента Федерации гандбола Азербайджана (ФГА) без малого десять лет. Возглавив организацию 1 декабря 2016 года, он продолжает руководить этим видом спорта в стране и по сей день.

Однако недавние кадровые изменения в государственном секторе породили волну слухов. В феврале текущего года Мамедов был освобожден от должности председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. На фоне этого события в спортивной среде стали активно обсуждать его возможный уход и из ФГА.

В самой федерации подобные разговоры называют необоснованными. İdman.Biz обратился в пресс-службу организации, чтобы прояснить текущую ситуацию:

"Освобождение Салеха Мамедова от государственной должности никак не повлияло на работу федерации. Он продолжает исполнять обязанности президента ФГА, и никаких перемен в руководстве на данный момент нет. Все внутренние турниры проводятся согласно графику. Чемпионаты страны среди мужских и женских команд сейчас находятся в активной фазе, а подготовка национальных сборных к выступлениям возобновится в сентябре", — заявили в федерации.

