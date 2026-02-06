7 Февраля 2026
В Лянкяране завершилось районное первенство по гандболу

Гандбол
Новости
6 Февраля 2026 14:06
36
В Лянкяране завершилось районное первенство по гандболу, организованное при поддержке Федерации гандбола Азербайджана и Лянкяран-Астаринского регионального управления по делам молодежи и спорта.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях приняли участие 16 команд общеобразовательных школ Лянкярана, которые были разделены на две группы. Турнир продолжался два дня.

В финальном матче встретились команды средних школ №2 и №6 города Лянкяран. Основное время встречи не выявило победителя, после чего судьба первого места решилась в серии семиметровых бросков. Точнее исполнили пенальти гандболисты средней школы №2, которые и стали победителями районного первенства. Команда средней школы Шыхакерана заняла третье место.

По итогам турнира призеры были награждены дипломами и памятными подарками.

Отметим, согласно регламенту, команда средней школы №2 города Лянкяран, помимо кубка, получила право выступить в зональном этапе чемпионата Азербайджана по гандболу.

İdman.Biz
